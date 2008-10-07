Шандра запевнив Європарламент, що з демократією в Україні все гаразд

Міністр України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Володимир ШАНДРА запевнив депутатів Європарламенту у тому, що всі внутрішньополітичні процеси в Україні відбуватимуться демократично.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС України, сьогодні В.ШАНДРА провів зустрічі з віце-президентом Європарламенту, доповідачем з питань України Адамом БЄЛАНОМ (група народних партій, Польща) та членом Європарламенту, керівником делегації по зв’язках з Україною Адріаном СЕВЕРІНОМ (група соціалістичних партій, Румунія).

Під час цих зустрічей В.ШАНДРА поінформував співрозмовників про внутріполітичну ситуацію в Україні, хід переговорів між політичними силами щодо врегулювання політичної ситуації в державі.

“Президент та уряд докладають усіх зусиль, щоб внутріполітичні процеси відбувалися в суворій відповідності до демократичних норм та правил, згідно з Конституцією та законодавством України”, - заявив міністр.

“Ключовим є збереження проєвропейського курсу України на проведення політичних та економічних реформ, проголошеного президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ”, - наголосив на зустрічі з ним А.БЄЛАН.

У свою чергу, А.СЕВЕРІН підкреслив, що українські політичні партії повинні дотримуватися європейської політичної культури, вміти йти на компроміс та виконувати передвиборчі зобов’язання.

Також обидва європарламентарії наголосили на важливості забезпечення внутріполітичної стабільності в Україні, запровадження чесних “правил гри” з метою реалізації подальших реформ у державі.

В.ШАНДРА також поінформував співрозмовників про зусилля уряду щодо подолання наслідків надзвичайних ситуацій в Україні, зокрема, про співпрацю з ЄС в цій сфері. Міністр з питань надзвичайних ситуацій також наголосив на важливості активізації діалогу між Україною та Євросоюзом для забезпечення внутріполітичних та економічних реформ.