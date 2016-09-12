У Панамі знайшли дорогу нерухомість Каськіва, її вартість перевищує суму застави - ГПУ
Колишній голова Держагентства з інвестицій та управління національними проектами Владислав Каськів, якого затримали у Панамі, володіє там об'єктами нерухомості, вартість одного з яких перевищує 500 тисяч євро.
Про це розповів заступник генерального прокурора Євген Єнін, передає "Українська правда".
Він розповів, що через різницю у 8 годин із Панамою говорити про внесення застави поки рано.
"Нас мають поінформувати про факт внесення застави і ми про це повідомимо", - додав він.
Щодо власності Каськіва у Панамі, Єнін повідомив, що силовикам відомо про кілька дорогих об'єктів, вартість яких перевищує суму застави.
"За наявною у нас інформацією, це не єдиний об'єкт, яким володіє Каськів у Панамі", - сказав він.
Загальну суму активів Каськіва у Панамі Єнін не став озвучувати.
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Як повідомляв УНІАН, Каськів обіймав посаду голови Держагентства з інвестицій та управління національними проектами України у 2010-2014 роках.
18 серпня генпрокурор Юрій Луценко повідомив про затримання Каськіва панамськими правоохоронцями.
За даними міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, Каськів вивів з України 255 млн грн.
Наприкінці березня цього року Каськіва було оголошено в розшук у справі про розкрадання державних коштів у 2012-2013 роках (7,5 млн грн) за укладеним Каськівим договором про надання рекламних послуг із ТОВ. За даними ГПУ, Каськів розшукується за злочини, передбачені ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах) та ч. 2 ст. 366 ККУ (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки).
20 серпня заступник генпрокурора Єнін заявив, що ГПУ направила до Панами клопотання про екстрадицію Каськіва.
8 вересня Єнін повідомив, що ГПУ через канали Інтерполу отримала офіційне підтвердження арешту Каськіва в Панамі, і максимум через два-три місяці його буде екстрадовано в Україну. Якщо Каськіву піде на угоду зі слідством, прокуратура клопотатиме про пом'якшення.
Крім того, Єнін зазначив, що екс-голові Держінвестпроекту обрано запобіжний захід у вигляді арешту терміном до 40 діб. Також, за даними Єніна, Каськів попросив політичного притулку в Панамі, однак шанси його отримати вкрай низькі.