Кириленко: розпуск парламенту потрібен для усунення строптивого прем’єра

Розпуск парламенту шостого скликання планується для усунення «строптивого прем’єра» Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вчора заявив на сесії Верховної Ради лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО.

За його словами, про те, що дострокові парламентські вибори задумані, щоб «зганьбити і принизити Юлію ТИМОШЕНКО» вже написали навіть «заводські багатотиражки і фермерські стінгазети».

«Для того, щоб усунути занадто строптивого прем’єра, треба знищити парламент, а разом з ним – і парламентаризм», - зазначив І.КИРИЛЕНКО.

За його словами, Президент України Віктор ЮЩЕНКО хоче «вичистити майбутніх конкурентів», які є в парламенті і в уряді.

Голова фракції БЮТ зазначив, що, можливо, «праві ті, хто пропонує один президентський термін, і на 7 років». За його словами, тоді Президент не думатиме про наступні вибори.

Лідер фракції БЮТ також зазначив, що БЮТ «боровся і бореться за живучість коаліції до останньої миті». Він наголосив, що фракція БЮТ готова до відновлення демократичної коаліції, але не бачить кроків на зустріч з боку НУ-НС.

Говорячи про можливі дострокові вибори, І.КИРИЛЕНКО зауважив, що в будь-якому випадку в новообраній ВР коаліція буде формуватися або на базі ПР, або на базі БЮТ.

«Беріть калькулятори, панове, запрошуйте незаангажованих соціологів, експертів і рахуйте, чи справа наліво, чи зверху донизу, – але іншого не дано», - сказав він.

Депутат наголосив, що ті, хто досі мріє створити широку коаліцію, може зробити це вже сьогодні і не вести країну на дострокові парламентські вибори.

«Через два місяці серйозні політики з Донбасу цілком реально можуть утворити в цьому залі зовсім іншу конфігурацію, і тоді – до побачення ПДЧ і НАТО, зате цілком можливе – да здравствует "великий и могучий"!» – сказав І.КИРИЛЕНКО.

«Отже, не треба терзати країну і людей, робіть задумане сьогодні – ніхто не заважає, – бо завтра може бути пізно», - зазначив депутат.

За його словами, ніхто на майбутніх виборах до ВР «однозначну тотальну перемогу не отримає». «Невже для того, щоб домовитися, треба організувати чергову політичну бойню... Ще є кілька годин. Бог в поміч!» - наголосив І.КИРИЛЕНКО.