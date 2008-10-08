Спрогнозувати коливання курсу долара поки що неможливо

Спрогнозувати коливання курсу долара США поки що неможливо.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ВАТ АБ «Укргазбанк» з посиланням на слова радника голови правління Олександра ОХРІМЕНКА.

На його думку, вся річ у тім, що «Україна має велике негативне зовнішньоекономічне сальдо, яке зараз «тисне» на курс долара. Тут має вагу як сезонний чинник - люди погашають зовнішньоекономічний контракт, так і деяка курсова нестабільність, непередбачувана перспектива», - сказав він.

«Дуже важко спрогнозувати, що буде завтра. Все залежить від ряду чинників, зокрема від роботи Нацбанку як регулятора. Курс може опуститися до 4,5 грн. за долар, може зрости до 6 грн. Якби це визначалося якимись економічними законами, можна було б визначити», - вважає О.ОХРІМЕНКО.

У той же час, як повідомили УНІАН у прес-службі "Укргазбанку", сьогодні в банку здійснювався продаж долара для населення на рівні 5,73 грн.