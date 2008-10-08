Відправляючись до Італії, Ющенко залишив звернення до народу – ЗМІ

Сьогодні увечері, о 21:00 Президент України Віктор Ющенко виступить із зверненням до українського народу, повідомило джерело Корреспондент.net.

За неофіційними даними, вчора звернення було записане в Секретаріаті Президента.

Інформацію про вечірнє звернення Ющенка підтвердив один з народних депутатів в кулуарах парламенту.

Як відомо, сьогодні пройшли консультації у Президента з приводу ухвалення рішення про дострокове припинення повноважень Верховної Ради VI скликання.

Президент дав депутатам парламенту один день для внесення змін до виборчого законодавства.