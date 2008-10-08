Відправляючись до Італії, Ющенко залишив звернення до народу – ЗМІ
13:51, 08 жовтня 2008Політика
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Президента покажуть сьогодні увечері?
Сьогодні увечері, о 21:00 Президент України Віктор Ющенко виступить із зверненням до українського народу, повідомило джерело Корреспондент.net.
За неофіційними даними, вчора звернення було записане в Секретаріаті Президента.
Інформацію про вечірнє звернення Ющенка підтвердив один з народних депутатів в кулуарах парламенту.
Як відомо, сьогодні пройшли консультації у Президента з приводу ухвалення рішення про дострокове припинення повноважень Верховної Ради VI скликання.
Президент дав депутатам парламенту один день для внесення змін до виборчого законодавства.
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