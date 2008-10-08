У БЮТ впевнені, що указ про розпуск ВР буде сьогодні

Фракція Блоку Юлії Тимошенко не голосуватиме за виділення з державного бюджету коштів на проведення дострокових парламентських виборів, якщо вони будуть оголошені.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив сьогодні народний депутат Андрій ПОРТНОВ (БЮТ).

Він висловив упевненість, що указ Президента про розпуск Верховної Ради буде видано сьогодні.

А.ПОРТНОВ також сказав, що поки що БЮТ не розглядає питання про можливе оскарження указу Президента в Конституційному Суді України.

«При всій повазі до всього складу Конституційного Суду треба визнати, що оскаржити можна щось тоді, коли правосуддя діє хоч якось», - сказав А.ПОРТНОВ, відзначивши слабку ефективність роботи КС.

«До Конституційного Суду зараз, на жаль, можна звертатися лише для того, щоб журналісти потім не запитали, а чого ви туди не звернулися, якщо ви не згодні. На жаль, сьогодні саме так працює конституційне правосуддя. Ми не чекаємо реального результату від Конституційного Суду», - сказав А.ПОРТНОВ, зазначивши, що позиція БЮТ полягає в тому, що ВР не може бути розпущено до 23 листопада.

А.ПОРТНОВ зазначив, що якщо вибори відбудуться і буде обрано нову ВР, то її робота почнеться з розгляду питання про доцільність перебування Віктора ЮЩЕНКА на посаді Президента.