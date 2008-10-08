Кріль порахував, скільки депутати-дармоїди обходяться народу

Народний депутат, лідер партії “Єдиний Центр” Ігор КРІЛЬ вважає, що дострокові вибори обійдуться країні дешевше, ніж утримання неефективного парламенту.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

«Утримувати неефективний парламент – така ж розкіш, як і використовувати стогривневі купюри замість серветок», - пояснив І.КРІЛЬ доцільність припинення повноважень Верховної Ради.

За його словами, постійні політичні чвари зробили ефективність парламенту VI скликання близькою до нуля. «Парламент не спромігся ухвалити навіть десяту частину законів, які запланував із початку року: про тендери, новий податковий кодекс, житловий кодекс та інші важливі для країни законодавчі акти», - зазначив голова “Єдиного Центру”.

І.КРІЛЬ повідомив, що кожен день непрацюючої Верховної Ради коштує українським платникам податків 2 млн. 300 тис. грн., а з нового року цифра зросте ще на півмільйона. Тому «вибрати нових депутатів, які налагодять роботу головного законодавчого органу країни, - це найпростіший та найдешевший шлях до виходу із ситуації, що склалася», - наголосив лідер "Єдиного Центру".