У Ющенка нагадали Тимошенко, з чиїх заяв почалася криза

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає уряд і Національний банк до скоординованих дій для запобігання економічній та фінансовій кризі.

Як повідомили у прес-службі глави держави, так прокоментував позицію Президента України щодо ситуації на фінансовому ринку перший заступник глави Секретаріату Президента - представник Президента у Кабінеті міністрів Олександр ШЛАПАК.

Він із жалем констатував, що процеси, які відбуваються у світовій економіці, вплинули й на Україну.

Проте, запевнив перший заступник глави Секретаріату, уряд і Національний банк володіють усіма необхідними важелями, щоб зберігати керованість ситуацією. Ефективність їх застосування залежатиме від узгодженості дій цих двох інституцій.

Коментуючи заяву прем`єр-міністра, якою вона перекладає відповідальність за ситуацію на фінансовому ринку на НБУ та Президента України, О.ШЛАПАК нагадав, що криза осені 2004 року почалася саме з таких безвідповідальних заяв вищих посадових осіб держави та політиків. Він закликав до максимальної стриманості в оцінках ситуації в Україні, а також скоординованості дій між урядом і НБУ замість гучних заяв.

Як наголосив О.ШЛАПАК, у сьогоднішній ситуації завдання НБУ полягає в тому, щоб максимально стримувати спекулятивні та панічні настрої, прийняти необхідні рішення з захисту прав вкладників, в тому числі спрямованих на збільшення фінансових можливостей Фонду гарантування вкладів. "Надзвичайно важливо, щоб Національний банк постійно був активно присутній на ринку, виходив з необхідними інтервенціями для стабілізації ринку відповідно до рішень Ради Нацбанку. В окремих випадках може знадобитися його швидка реакція для надання необхідної підтримки окремим банкам, як це вже було зроблено", - відзначив О.ШЛАПАК.

Уряд, додав він, зі свого боку має, насамперед утриматися від популізму у своїх діях. Президент очікує від Кабінету міністрів таких практичних кроків, як перегляд проекту державного бюджету на 2009 рік, зокрема використання більш реальної макроекономічної конструкції, максимальної економії видатків та передбачення його бездефіцитності, наголосив представник глави держави у Кабміні.

Також, за його словами, уряд має переглянути свою економічну політику у бік підтримки експортерів, а в разі необхідності - застосування обмежень імпорту споживчих товарів для того, щоб виправити торгівельний баланс. Адже його показник погіршується через несприятливу цінову кон`юнктуру на продукцію основних експортних галузей.

О.ШЛАПАК також порадив пересічним громадянам виважено реагувати на події, що відбуваються. «Завжди ті, хто піддавалися паніці, втрачали», - нагадав він.

О.ШЛАПАК ще раз запевнив, що НБУ і Кабмін мають достатні повноваження для подолання негативних тенденцій на ринку, і Президент тримає цю ситуацію під особистим контролем і в жодному разі не допустить ситуації, що призведе до економічних втрат українських громадян.