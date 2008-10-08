Ляпіна розказала, до чого її та інших змушують регіонали

Позиція фракції Партії регіонів у питанні ухвалення змін до державного бюджету в частині виділення коштів на проведення дострокових парламентських виборів «як мінімум дивує».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала в інтерв’ю журналістам народний депутат Ксенія ЛЯПІНА (фракція “Наша Україна – Народна самооборона”), коментуючи заяви народних депутатів із фракції Партії регіонів з приводу того, що спочатку має бути виданий указ Президента про дострокове припинення повноважень парламенту, а потім уже ВР може прийняти зміни до виборчого законодавства і до держбюджету в частині фінансування виборів.

К.ЛЯПІНА зазначила, що «позиція Партії регіонів як мінімум дивує, бо там є ніби фахові юристи».

За її словами, якщо буде указ Президента про дочасне припинення повноважень парламенту, то тоді Верховна Рада не зможе в легітимний спосіб прийняти закони, в тому числі й зміни до державного бюджету на 2008 рік.

«Ця позиція (йдеться про позицію Партії регіонів – УНІАН) виглядає як електоральне загравання і намагання змусити нас вступити в довгу дискусію з приводу тих чи інших законів», - підкреслила К.ЛЯПІНА.