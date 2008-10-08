Черновецький передумав і хоче підняти тарифи за тепло та воду для всіх

Київська міська державна адміністрація оприлюднила проекти розпоряджень щодо підвищення тарифів для населення за послуги з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води, водовідведення.

Відповідні документи оприлюднено на офіційному веб-потралі столичної влади.

Згідно з напрацьованою пропозицією, вартість послуги за опалення підвищиться на 30%: передбачається, що за тепло кияни платитимуть 2,08 грн. за 1 кв. м. опалювальної площі в місяць (зараз 1,6 грн.) при щомісячній цілорічній оплаті. При сплаті за цю послугу лише в опалювальний період передбачається ввести тариф в розмірі, вдвічі більшому – 4,16 грн. за 1 кв. м. опалювальної площі в місяць (зараз 3,2 грн.).

Що стосується холодної, гарячої води та водовідведення, то тут тарифи планується підвищити приблизно на 30- 50%.

Так, вартість гарячої води для населення при наявності квартирного або будинкового засобу обліку гарячої води становитиме 10,54 грн. за 1 кубометр замість нині діючого тарифу в розмірі 6,84 грн. за 1 кубометр. При цьому відведення гарячої води, як і холодної, планується встановити в розмірі 0,71 грн. за 1 кубометр (0,54 грн.). Тариф на постачання холодної води при наявності квартирного або будинкового засобу обліку пропонується збільшити з 0,94 грн до 1,21 грн. за 1 кубометр.

Гаряче водопостачання в будинках без засобів обліку пропонується встановити на рівні 36,89 грн. на 1 особу (24 грн.), холодне водопостачання – 6,65 грн. на 1 особу за місяць (4,89 грн. ). Відведення гарячої води коштуватиме 2,49 грн. на 1 мешканця (1,89 грн.) і холодної води – 3,91 грн. на 1 особу в місяць (2,97 грн.).

Зауваження та пропозиції від юридичних та фізичних осіб, їх об’єднань приймаються мерією впродовж місяця з дня оприлюднення проекту регуляторного акта, тобто до 7 листопада 2008 р..

Як повідомляв УНІАН, Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив, що підвищення тарифів у столиці торкнеться лише тих споживачів, які «мають змогу платити». «Я збираюся підняти тарифи для казино, банків, страхових компаній, надприбуткових підприємств і зменшити плату за комунальні послуги для тих, хто живе на зарплату, пенсію і допомогу», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Наприкінці вересня на сайті КМДА було оприлюднено проект розпорядження, згідно з яким в столиці пропонується збільшити тарифи за тепло та гарячу воду для окремих споживачів в 10 разів. У переліку цих споживачів (всього 22 позиції), зокрема, комерційні банки та кредитні установи; туристичні організації; рекламні агенції; біржі, ломбарди, брокерські, маклерські, дилерські, ріелтерські контори; розважальні нічні клуби, казино та інші заклади грального бізнесу тощо.

Для них пропонується затвердити вартість опалення 1 кв. м площі в місяць на рівні 50,46 грн. (зараз діє 5,38 грн.) та тариф за централізоване постачання гарячої води – 150,65 грн. за 1 куб .м. (зараз 14,89 грн.).

Проект розпорядження також передбачає підвищення вказаних тарифів для бюджетних установ: на опалення - з 5,38 грн. до 8,21 грн. за 1 кв. м. площі; за гарячу воду – з 14,89 грн. до 21,68 грн. за 1 куб м. Також, згідно з документом, для інших столичних споживачів, що не ввійшли до затвердженого вище переліку тариф за опалення на рівні 27,13 грн. за 1 кв. м. (зараз 5,38 грн. за 1 кв. м.), і за постачання гарячої води - 77,79 грн. за 1 куб м. (зараз 14,89 грн. за 1 куб м).