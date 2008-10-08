Депутат Гриценко називає злочином рішення Президента

Народний депутат України, член фракції “Наша Україна – Народна Самооборона” Анатолій ГРИЦЕНКО називає злочином рішення Президента України Віктора ЮЩЕНКО розпустити Верховну Раду України.

В ефірі програми "Свобода з Шустером" на ТРК “Україна” депутат зауважив, що на фоні світової економічної кризи робити цього було не можна: “Втягувати країну у вибори на фоні глибокої й тривалої кризи - це абсолютно неадекватно, безвідповідально, й, прямо скажемо, за своїми наслідками це злочин проти своєї країни”.

Депутат переконаний, що Президент, навпаки, мав би об’єднати свої зусилля з урядом, парламентом для здійснення важливих кроків для зменшення ризиків для країни.

А.ГРИЦЕНКО звернув увагу, що глава держави не лише заявив про дострокові вибори, а й припинив повноваження парламенту, що означає те, що парламент вже не зможе працювати.

Крім того, він прогнозує, що уряд, губернатори теж не будуть займатись економікою, а підуть на вибори. “Що буде з країною – зрозуміло”, - сказав А.ГРИЦЕНКО.

Народний депутат України, представник фракції Партії регіонів Нестор ШУФРИЧ також виступив з критикою рішення Президента. Він висловив думку, що було б доцільно провести одночасні дострокові президентські та парламентські вибори. Він висловив жаль, що юридично цього не можна зробити, за виключенням особистої згоди В.ЮЩЕНКА.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 жовтня, Президент України В.ЮЩЕНКО оголосив про припинення повноважень Верховної Ради України 6-го скликання і про проведення позачергових виборів.

Однак, на цей час на офіційному сайті Президента відсутній Указ про розпуск парламенту.