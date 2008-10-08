Гавриш: Указ про розпуск ВР може бути сьогодні-завтра

Датою дострокових виборів може бути оголошено 7 грудня 2008 року.

Про це в інтерв’ю Українській правді сказав перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Степан Гавриш.

"Указ про розпуск парламенту буде оголошено сьогодні-завтра. За Конституцією, вибори проводяться в період 60 днів з дня його опублікування. Отже, ми виходимо на неділю – 7 грудня", - пояснив він.

Гавриш також не виключив, що парламент проголосує зміни до законодавства, потрібні для виборів, навіть після розпуску.

"В українських реаліях все можливе – в результаті домовленостей парламент проголосує, президент підпише. Так вже було в нашій історії", - сказав він.

Гавриш також вважає безпідставними твердження, що президент не мав право на розпуск до 16 жовтня.

"Фракція НУНС вийшла з коаліції 2 вересня – і з цього моменту починається місячний термін, необхідний для формування нової коаліції", - сказав Гавриш.