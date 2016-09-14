Порошенко виступить на 71-й сесії Генасамблеї ООН

Про це повідомляється на сайті Центру новин ООН.

20 вересня розпочнуться щорічні загальні дебати. За традицією, першими в цей день із трибуни Генеральної Асамблеї виступлять лідери Бразилії і США. Перед початком загальних дебатів Генеральний секретар ООН представить державам-членам ООН свою щорічну доповідь про роботу організації.

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Згідно з попереднім списком виступаючих, у першій половині першого дня загальних дебатів після президента США Барака Обами виступлять президенти Чаду та Франції, а також глави держав Гайани, Катару, Аргентини, Словаччини, Малаві, Йорданії, Швейцарії та Перу. На цей же день заплановано виступ прем'єр-міністра Великої Британії. Першим у другій половині дня 20 вересня до делегатів 71-ї сесії Генеральної Асамблеї звернеться президент Таджикистану.

Загальні дебати триватимуть до 26 вересня.

Напередодні загальнополітичної дискусії, 19 вересня, відбудеться Саміт із питань біженців та мігрантів.

71-а сесія Генеральної Асамблеї ООН почала роботу в штаб-квартирі всесвітньої організації в Нью-Йорку 13 вересня о 22.00 за Києвом, відкрившись хвилиною мовчання. Головою 71-ї сесії обрано дипломата з Фіджі Пітера Томсона.

*** Генеральна Асамблея ООН є головним дорадчим органом ООН. До неї входять представники всіх держав-членів Організації, кожна з яких має один голос. Рішення з важливих питань, таких як питання миру і безпеки або прийом нових членів, вимагають більшості у дві третини голосів. Рішення з інших питань приймаються простою більшістю.

Генеральна Асамблея - єдиний універсальний орган, який несе відповідальність за мир і безпеку, розвиток, ліквідацію бідності та інфекційних захворювань, роззброєння, забезпечення прав людини та захист навколишнього середовища. У 1946 році у складі Генеральної Асамблеї була 51 держава, зараз — 193. Наприкінці сорокових років її порядок денний був присвячений, головним чином, проблемам деколонізації. За 70 років Генеральна Асамблея значно розширила коло обговорюваних питань і тепер займається ще й проблемами соціального та економічного розвитку, боротьбою з тероризмом, корупцією, незаконним оборотом наркотиків і ВІЛ/СНІДом, захистом жінок, інвалідів, корінних народів та дітей, просуванням основних принципів демократії, боротьбою зі зміною клімату.