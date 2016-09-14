ООН: число жертв серед населення Сирії скоротилося вже за першу добу перемир'я

Як заявив спецпосланець генерального секретаря ООН по Сирії Стеффан де Містура, тепер пріоритетним завданням стає доставка гуманітарної допомоги в східні райони міста Алеппо, які утримуються сирійськими повстанцями, передає Російська служба Бі-бі-сі.

При цьому Дамаск вже попередив, що не дозволить відправляти що-небудь в підконтрольні повстанцям райони Алеппо без свого схвалення.

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Перемир'я в Сирії набуло чинності ввечері 12 вересня. Його умови після довгих переговорів погодили Росія, яка співпрацює з офіційними владою Сирії, і США, що користуються впливом у повстанських угруповань.

Під час перемир'я уряд Сирії не має бомбити певні райони країни, а сили опозиції повинні будуть всіма можливими способами дистанціюватися від екстремістських угруповань "Фронт ан-Нусра" і "Ісламська держава".