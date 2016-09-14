ООН: число жертв серед населення Сирії скоротилося вже за першу добу перемир'я
Вже за першу добу тимчасового перемир'я в Сирії, яке набрало чинності увечері 12 вересня, гуманітарні організації зафіксували різке скорочення числа жертв серед цивільного населення.
Як заявив спецпосланець генерального секретаря ООН по Сирії Стеффан де Містура, тепер пріоритетним завданням стає доставка гуманітарної допомоги в східні райони міста Алеппо, які утримуються сирійськими повстанцями, передає Російська служба Бі-бі-сі.
При цьому Дамаск вже попередив, що не дозволить відправляти що-небудь в підконтрольні повстанцям райони Алеппо без свого схвалення.
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Перемир'я в Сирії набуло чинності ввечері 12 вересня. Його умови після довгих переговорів погодили Росія, яка співпрацює з офіційними владою Сирії, і США, що користуються впливом у повстанських угруповань.
Під час перемир'я уряд Сирії не має бомбити певні райони країни, а сили опозиції повинні будуть всіма можливими способами дистанціюватися від екстремістських угруповань "Фронт ан-Нусра" і "Ісламська держава".