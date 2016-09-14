Гройсман публічно вибачився перед Зубком за мат у Верховній Раді

Про це пише Цензор.нет з посиланням на джерело в Кабміні.

Читайте також"Це робочі речі": Зубко прокоментував емоційну перепалку з Гройсманом у Раді (відео)Вранці 14 вересня, прем'єр-міністр Володимир Гройсман публічно вибачився за свою нестриманість в ложі уряду, коли він жорстко висловився на адресу віце-прем'єра Геннадія Зубка.

"Гройсман і Зубко потиснули один одному руки. Конфлікт можна вважати вичерпаним", - відзначило джерело.

Нагадаємо, що інцидент стався 9 вересня під час години запитань до уряду на засіданні Верховної Ради України, коли Гройсман дозволив собі грубі висловлювання на адресу Зубка і нецензурну лайку.