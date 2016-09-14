Гройсман публічно вибачився перед Зубком за мат у Верховній Раді
11:39, 14 вересня 2016Політика
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У середу на урядовій нараді перед засіданням Кабміну прем'єр-міністр вибачився за образу віце-прем'єра Зубко в залі парламенту в п’ятницю.
Гройсман вибачився перед Зубком / Фото УНІАН
Про це пише Цензор.нет з посиланням на джерело в Кабміні.
Читайте також"Це робочі речі": Зубко прокоментував емоційну перепалку з Гройсманом у Раді (відео)Вранці 14 вересня, прем'єр-міністр Володимир Гройсман публічно вибачився за свою нестриманість в ложі уряду, коли він жорстко висловився на адресу віце-прем'єра Геннадія Зубка.
"Гройсман і Зубко потиснули один одному руки. Конфлікт можна вважати вичерпаним", - відзначило джерело.
Нагадаємо, що інцидент стався 9 вересня під час години запитань до уряду на засіданні Верховної Ради України, коли Гройсман дозволив собі грубі висловлювання на адресу Зубка і нецензурну лайку.
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