Депутати встигнуть такого наприймати, що «Президент собі навіть не уявляє»?

Верховна Рада України шостого скликання повноважна і має право працювати у пленарному режимі до того часу, поки новообрані депутати не складуть присягу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив журналістам член фракції Партії регіонів, заступник голови Регламентного комітету ВР Василь КИСЕЛЬОВ.

За його словами, коли минулого року Президент розпустив ВР, то парламент був неповноважний, оскільки депутати від БЮТ і НУ-НС склали мандати, і у ВР було менше 300 народних депутатів.

«Зараз Верховна Рада повноважна до закінчення виборчої кампанії, і депутати можуть працювати, і що вони можуть прийняти, Президент собі навіть не уявляє», - сказав депутат.

Коментуючи можливість оскаржити Указ Президента про розпуск ВР шостого скликання представниками БЮТ, В.КИСЕЛЬОВ сказав: «Нехай не йдуть на вибори, вибори відбудуться без них».