Клімкін: "комедійний підхід" до режиму тиші на Донбасі має припинитись
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив про необхідність припинити "комедійний підхід" до режиму тиші на Донбасі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у Києві на спільному брифінгу з главами МЗС Німеччини та Франції Франком-Вальтером Штайнмайєром та Жан-Марком Еро.
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"Домовленість щодо припинення вогню, пов’язане з 1 вересня і зараз ще один відповідний меседж та підтримка начебто російської стороною цих заяв. Для мене не існує ніякої окремої реальності в Донецьку і Луганську і те, що робиться на Донбасі – це виключно дії Росії. Тому, такий, я сказав би, комедійний підхід до припинення вогню, ми маємо його припинити", - заявив Клімкін.
Як повідомляв УНІАН, чергової домовленості про режим тиші з 1 вересня було досягнуто на переговорах Тристоронньої контактної групи в кінці серпня. У перші дні інтенсивність бойових дій значно знизилася, але потім почалася нова ескалація. Ватажки "ДНР" і "ЛНР" заявили про готовність припинити вогонь на Донбасі вночі з 14 на 15 вересня.
Згодом глава МЗС Німеччини Штайнмайєр повідомив: Москва також пообіцяла, що режим припинення вогню на Донбасі набере чинності опівночі.