Клімкін: "комедійний підхід" до режиму тиші на Донбасі має припинитись

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у Києві на спільному брифінгу з главами МЗС Німеччини та Франції Франком-Вальтером Штайнмайєром та Жан-Марком Еро.

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"Домовленість щодо припинення вогню, пов’язане з 1 вересня і зараз ще один відповідний меседж та підтримка начебто російської стороною цих заяв. Для мене не існує ніякої окремої реальності в Донецьку і Луганську і те, що робиться на Донбасі – це виключно дії Росії. Тому, такий, я сказав би, комедійний підхід до припинення вогню, ми маємо його припинити", - заявив Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, чергової домовленості про режим тиші з 1 вересня було досягнуто на переговорах Тристоронньої контактної групи в кінці серпня. У перші дні інтенсивність бойових дій значно знизилася, але потім почалася нова ескалація. Ватажки "ДНР" і "ЛНР" заявили про готовність припинити вогонь на Донбасі вночі з 14 на 15 вересня.

Згодом глава МЗС Німеччини Штайнмайєр повідомив: Москва також пообіцяла, що режим припинення вогню на Донбасі набере чинності опівночі.