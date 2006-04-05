Чого злякався Райффайзен?

Австрійський банківський холдинг Raiffeisen International розпочав переговори про продаж дочірнього банку в Україні, йдеться в повідомленні холдингу, направленому на Віденську фондову біржу і яке має в своєму розпорядженні УНІАН.

«Якщо переговори не увінчаються успіхом протягом декількох тижнів, відбудеться злиття («Райффайзенбанку Україна») з банком «Аваль», який був придбаний в 2005 році», - сказано в повідомленні.

Довідка УНІАН. Банки «Аваль» і «Райффайзенбанк Україна» є дочірніми банками Райффайзен Інтернешнл, холдингової компанії дочірніх банків Райффайзен Центральбанка (РЦБ) в Центральній і Східній Європі.

Банк «Аваль» заснований в 1992 році.

За даними АУБ, активи банку “Аваль” на 1 січня 2006 року становили 19 млрд. 258,74 млн. грн., зобов`язання - 17 млрд. 513,2 млн. грн., кредитно-інвестиційний портфель – до 13 млрд. 853,64 млн. грн. Фінансовий результат банку «Аваль» за підсумками 2005 року зріс на 5,5%, або на 996 тис. грн. – до 19,244 млн. грн.

«Райффайзенбанк Україна» обслуговує понад 7 тисяч різних за величиною компаній і понад 67 тисяч фізичних осіб в 39 філіалах і відділеннях на території України.

За даними АУБ, активи «Райффайзенбанк Україна» на 1 січня 2006 року становили 7 млрд. 048,99 млн. грн., зобов`язання - 6 млрд. 422,48 млн. грн., кредитно-інвестиційний портфель - 6 млрд. 018,4 млн. грн., капітал - 786,134 млн. грн.

Фінансовий результат «Райффайзенбанк Україна» за підсумками 2005 року зріс в 3,6 раза - до 83,817 млн. грн.