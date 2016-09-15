У Лаврова вигадали, як провести вибори до Держдуми РФ на території України

"...Виборчі дільниці на території України будуть організовані в посольстві Росії, в наших генеральних консульствах. Наші закордонні установи є російською територією, тут і обговорювати нічого", - цитує Захарову ТАСС.

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За словами офіційного представника глави МЗС РФ, Москва "закликала українську сторону зробити все для забезпечення безпеки" на виборах.

"Направили відповідне запрошення міжнародним спостерігачам. Є розуміння про те, що буде підвищено спостереження у відповідності з мандатом Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні як раз в районі чотирьох російських закордонних установ", - заявила Захарова.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Кремлі заявили, що проголосувати у дипломатичних представництвах РФ на території України 18 вересня в ході виборів до Держдуми зможуть російські дипломати.

Нагадаємо, 18 вересня мають відбутися вибори до Держдуми РФ. Виборча кампанія триває і на території Криму, окупованого Росією навесні 2014 року.

РФ заявила про намір відкрити в своїх диппредставництвах в Києві, Львові, Одесі та Харкові чотири виборчі дільниці. 8 вересня Верховна Рада України прийняла постанову, в якій закликала парламенти іноземних держав, парламентські асамблеї та міжнародні організації утриматися від участі у спостереженні за ходом незаконних парламентських виборів в окупованому Криму, а також ні за яких обставин не визнавати їхні результати.

10 вересня президент України Петро Порошенко доручив міністру закордонних справ Павлу Клімкіну поінформувати владу РФ про неможливість проведення виборів у Держдуму на території України.