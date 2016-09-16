З твіттера Медведєва зникло повідомлення про не остаточно російський Крим

Про це пише російське інтернет-видання «Медуза».

Пост в твіттері з фотографіями перебування в Криму Медведєва і президента Володимира Путіна був опублікований в 19:39 за київським часом 15 вересня (копія з кешу Google). До 22:05 повідомлення зникло, а на його місці з'явилося нове з тими ж фотографіями і текстом «Кримський міст з'єднає півострів з іншою частиною країни».

Кримський міст з'єднає півострів з іншою частиною країни pic.twitter.com/A7g2tVgL4a — Дмитро Медведєв (@MedvedevRussia) 15 вересня 2016 р.

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Деякі активні користувачі соцмережі увечері 15 вересня повідомили, що були забанені в акаунті Дмитра Медведєва. Серед них виявився, зокрема, Георгій Албуров - працівник російського Фонду боротьби з корупцією, який оприлюднив у цей день розслідування про таємну дачу Медведєва в Іванівській області. Албуров, як і інші забанені Медведєвим користувачі, повідомляв у твіттері про цю дачу.