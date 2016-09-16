Порошенко сподівається на подальшу підтримку України з боку США після президентських виборів
Президент України Петро Порошенко сподівається на подальшу підтримку України з боку США після президентських виборів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час виступу на щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) в Києві.
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«Я вірю в американський народ, демократична країна не може ігнорувати думку свого народу. Я буду мати зустріч з президентом Обамою, і я попросив про зустріч з обома кандидатами (в президенти США) - один з кандидатів вже погодився, це була Хілларі Клінтон, ми далі сподіваємося на підтвердження від пана Трампа», - поінформував глава держави.
«Я думаю, що ми маємо достатньо аргументів для того, щоб мотивувати їх для підтримки України», - додав Порошенко.
Як повідомляв УНІАН, 18-21 вересня президент України здійснить візит до США, де виступить на 71-й сесії Генеральної Асамблеї ООН.