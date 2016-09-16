У Кабміні очікуються нові кадрові рішення: під загрозою відставки опинилися два міністри, ЗМІ назвали прізвища

Про це повідомили кілька джерел як в АП, так і в оточенні президента, передає "Українська правда".

"Я особисто не знаю, звідки пішла історія щодо Авакова. Нам цього не треба", - сказав один зі співрозмовників в АП.

Водночас джерела зазначають, що у Кабміні можуть статися деякі нові кадрові рішення.

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"Наразі всі на своїх місцях. Можуть виникнути запитання до Данилюка (міністр фінансів – Ред.). Заявами щодо стипендій він підставив, подивимося, як підуть справи з бюджетом. Так само може бути і щодо Насалика (міністр енергетики – Ред.) - подивимося, що буде з опалювальним сезоном, як ввійдемо у зиму. По виборах на своєму окрузі він підставив", - сказав інший співрозмовник з оточення президента.

Раніше у НФ заявили, що дискредитаційна кампанія проти одного з лідерів "Народного фронту", міністра МВС Арсена Авакова, - це наслідок жорсткої позиції "Народного фронту" щодо боротьби з російською агентурою.