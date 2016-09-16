Яценюк: російська Дума – це вже незаконно обраний орган (відео)

На цьому він наголосив 16 вересня під час Тринадцятої щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) "Світ, Європа, Україна – шторми змін".

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Лідер "Народного фронту" зазначив, що Росія – "це держава, яка порушила всі принципи міжнародного права": "Росія – це держава, яка знищила світові устої після Другої світової війни".

"Чи можемо ми толерувати російську Думу? Це вже незаконно обраний орган. Тому що Російська Федерація проводить вибори на українській території. Ми не обираємо українського президента і українську Верховну Раду в Ростові чи в Москві", - наголосив Яценюк.