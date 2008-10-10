Янукович: дострокові вибори можуть покласти край хаосу

Лідер Партії регіонів Віктор Янукович упевнений, що дострокові вибори можуть покласти край хаосу в країні.

Про це він сказав в ефірі програми "Шустер Live" на телеканалі "Україна" в п`ятницю увечері.

"Країна не може так жити далі. Ми повинні покласти край тому хаосу, який існує в країні. Кінець йому може покласти тільки народ, висловивши свою точку зору на цих виборах", - відзначив Янукович.

На уточнююче питання, чи підтримує він проведення дострокових парламентських виборів 7 грудня, лідер Партії регіонів сказав: "Я впевнений, що іншого шляху у нас немає".

"Ми повинні повернути країну до нормального життя. Ми повинні будувати ефективну зовнішню політику, і повернути довіру наших партнерів в світі", - пояснив Янукович.

Разом з тим, він підкреслив, що в 2007 році дострокові вибори дестабілізували ситуацію в країні. Різниця тодішньої ситуації і сьогоднішньою, за словами Януковича, полягає у відсутності сьогодні стабільної коаліції і стабільної влади.

Українська правда