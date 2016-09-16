Найгарячіші теми у Радбезі ООН: Сирія, Південний Судан, КНДР та Україна – Єльченко

На питання, які три теми найбільш актуальні цього року у Раді Безпеки ООН, Єльченко відповів: "Сирія, Південний Судан, Північна Корея. І, звичайно, українське питання, яке ми постійно тримаємо на контролі".

За словами Єльченка, нова резолюція щодо прав людини у тимчасово окупованому Криму буде подана на початку роботи 3-го комітету (з прав людини - УНІАН) Генеральної Асамблеї у жовтні.

Посол в ООН відзначив, що на виборах Генерального секретаря Україна підтримуватиме того, хто "найкраще розуміє підходи" нашої країни до розгляду в ООН питання російської агресії. Проте конкретної кандидатури він не назвав, відзначивши лише, що наразі є "кілька фаворитів".

Питання звільнення Сєнцова, Кольченка та інших українських політичних в'язнів, розповів Єльченко, піднімається регулярно: "Ми постійно нагадуємо про це як нашим колегам з інших країн, так і керівництву ООН. Нинішня сесія Генеральної Асасблеї ООН надасть нові можливості"

Позицію України як члена Радбезу навколо конфлікту у Сирії Єльченко схарактеризував так: "Конфлікт має припинитись якомога швидше. Союзники сирійського режиму [у Раді Безпеки це Росія], мають зрозуміти, що страждання сирійців не варті їх амбіцій". [Імовірно, Володимир Єльченко мав на увазі, що амбіції Москви не варті страждань сирійців - УНІАН].

Постпред в ООН розповів, що зараз іде робота над збільшенням українського миротворчого контингенту, проте зрозуміло, "наші військові потрібні в Україні, як ніколи".

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Ініціативу щодо відмови від права "вето" при голосуванні у Раді Безпеки ООН в окремих випадках Єльченко назвав правильною, проте шлях до її втілення, за його словами, довгий.

Наостанок журналіст запитав постпреда України про те, як він відпочиває.

"Люблю природу, але на Манхеттені її не знайдеш. Залишається басейн, і, звичайно, концерти улюблених рок-гуртів", - відповів Володимир Єльченко.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко очікує від 71-ї сесії Генасамблеї ООН ухвалення резолюції щодо порушень прав людини в окупованому Росією Криму.