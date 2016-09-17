Правоохоронці не будуть посилювати охорону посольства РФ у день заборонених виборів до Держдуми

Про це прем'єр-міністр Володимир Гройсман сказав у кулуарах щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії.

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"Україна - це дуже цивілізована країна, ми будемо робити те, що передбачено міжнародним законодавством, ми не будемо (посилено - УНІАН) охороняти виборчий процес РФ. У Києві є порядок, ми будемо виконувати свої функції в штатному режимі", - сказав Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня мають відбутися вибори в Держдуму РФ. Виборча кампанія триває і на території Криму, окупованої Росією навесні 2014 року. РФ заявила про намір відкрити в своїх диппредставництвах в Києві, Львові, Одесі та Харкові чотири виборчі дільниці.

10 вересня президент України Петро Порошенко доручив міністру закордонних справ Павлу Клімкіну повідомити владу РФ про неможливість проведення виборів у Держдуму на території України.

МЗС України висловив протест з приводу намірів РФ провести вибори в тимчасово окупованих Автономній Республіці Крим і Севастополі. Також в МЗС заявили, що у зв'язку з цим проведення виборів в приміщеннях дипломатичних і консульських представництв Росії є неможливим.

У свою чергу в Кремлі заявили, що вибори в Держдуму в диппредставництвах РФ на території України відбудуться, оскільки українська влада не можуть їх заборонити, але повинні забезпечити їх безпеку.

Сьогодні вночі група невідомих атакувала російське посольство в Києві, запустивши в будівлю петарди і салюти.