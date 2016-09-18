У Києві загинув заступник голови Адміністрації президента Андрій Таранов

Заступник голови Адміністрації президента України Андрій Таранов загинув на Дніпрі в районі Гаванського мосту в Києві.

Про це УНІАН повідомило джерело в Міністерстві внутрішніх справ України.

За попередніми даними, водний мотоцикл чиновника врізався в якусь перешкоду.

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У прес-службі Нацполіції підтвердили цю інформацію і повідомили, що призначена експертиза, яка встановить причини та обставини інциденту.

Також наголошується, що Таранов був один на плавзасобі, яким керував.

Також цю інформацію УНІАН підтвердив народний депутат, член колегії МВС Антон Геращенко.

"Так, це правда, Андрій Таранов на водному мотоциклі не впорався з керуванням і врізався в баржу", - заявив він.

"Це сталося кілька годин тому в Києві на воді в районі Гаванського мосту",- додав Геращенко.

Крім того, начальник Департаменту комунікації Національної поліції України Ярослав Тракало заявив, що відомості про подію внесено до ЄРДР за статтею 291 КК (порушення чинних правил на транспорті).

В Адміністрації президента України шоковані новиною про загибель Таранова.

Про це йдеться на сторінці Адміністрації президента у Facebook.

"Шоковані, сумуємо у зв'язку з новиною про передчасну кончину Андрія Таранова, заступника глави Адміністрації президента України. Зараз з'ясовуються обставини його загибелі сьогодні в Києві біля Гаванського мосту на Дніпрі", - зазначили в АП.

"Висловлюємо щирі співчуття родині Андрія Івановича, ми знали його як справжнього захисника України, відданого справі та своєму народові", - підкреслюється в повідомленні.