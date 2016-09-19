Заступник голови АП Андрій Таранов загинув в останній день відпустки - Бірюков

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" розповів радник президента України Юрій Бірюков, передає ТСН.

"Я взагалі поки не уявляю, хто тепер може його замінити. Він працював у різних силових структурах протягом своєї кар'єри, він у цьому питанні був досить унікальний своєю універсальністю знань, і як тепер, чесно, не уявляю. Він два роки працював без відпусток, і останнім часом знаходив якісь дні, хоч трохи відпочити, і ось повинен був з відпустки завтра вийти на роботу", – сказав він.

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Андрій Таранов відповідав в Адміністрації президента за силові питання. "На його плечах була більша частина геть невидимого боку війни", - написав у Facebook головний військовий прокурор України Анатолій Матіос.

Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський в ефірі телеканалу "112 Україна" розповів, що Таранов із самого початку був залучений до АТО на Донбасі, розробляв операції та сам брав у них участь.

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"Безумовно, це унікальна людина, справжній генерал, який насправді був залучений і до ситуації з самого початку війни на Донбасі. Фактично людина, яка заходила у краматорський аеропорт, захищала краматорський аеропорт. Він насправді не тільки розробляв операції, а брав активну участь в реалізації цих операцій. Це людина, яка приєдналася до створення сил спеціальних операцій. Це людина, яка насправді у важкий час для ЗСУ, коли не було техніки, із Заходу доставляла техніку для українських Збройних сил ", - сказав Жебрівський.

За словами очільника Донецької області, після виходу з відпустки Андрій Таранов мав зайняти високу посаду. "Після відпустки, наскільки я знаю, він повинен був зайняти досить високу посаду, і насправді не буде вистачати Андрія і в зоні АТО ", - зазначив Жебрівський.

Як повідомляв УНІАН, заступник голови Адміністрації президента України Андрій Таранов загинув на Дніпрі в районі Гаванського мосту в Києві. За попередніми даними, водний мотоцикл чиновника врізався в якусь перешкоду.