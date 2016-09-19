Порошенко сьогодні виступить на засіданні Генасамблеї ООН

Про це УНІАН повідомили у прес-службі президента.

Це станеться сьогодні, 19 вересня, орієнтовно о 18.30 – 18.45 (за київським часом).

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