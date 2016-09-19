У ПАРЄ озвучили позицію щодо російських виборів в Криму, розкритикували оновлений склад Держдуми

Про це заявив голова моніторингового комітету Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), соціаліст Штефан Шеннах (Австрія), коментуючи результати виборів до Держдуми Росії, передає DW.

Він нагадав, що російська влада не запросила моніторингову місію ПАРЄ спостерігати за парламентськими виборами. "Але ми вже знаємо їхні результати, і вони не є гарним майбутнім для Росії", - сказав Шеннах. За його словами, те що "лише один справжній політик-опозиціонер виграв вибори до Держдуми, - не нормально".

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Шеннах також заявив, що ПАРЄ "не приймає вибори", які пройшли на території анексованого Росією Криму. "Якщо ми не можемо в’їхати на територію Криму, підготувати свій звіт, то, вибачайте, але ніхто не може визнати те, що там відбулося", - сказав політик. Він також нагадав, що як голова комітету звертався із закликом до російської влади надати змогу місії ПАРЄ відвідати Крим, але відповіді так і не отримав.

Голова моніторингового комітету ПАРЄ відмовився від прямої відповіді на запитання, що робитиме асамблея, якщо до складу нової делегації Держдуми включать депутата, обраного на території Криму. "Це дуже гіпотетичне питання, бо наразі російська делегація ще не сформована, а ворожити по зорях я не хочу", - сказав Шеннах.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня відбулись вибори до Держдуми РФ. Голосування проходило, в тому числі, й на території тимчасово окупованого Криму.

Перед виборами МЗС України висловило протест з приводу намірів РФ провести вибори в Криму і Севастополі. Також в МЗС заявили, що у зв'язку з цим проведення виборів в приміщеннях дипломатичних і консульських представництв Росії є неможливим.