Яценюк пояснив, звідки в нього мільйони

Міністр економіки України Арсеній ЯЦЕНЮК пояснює зростання своїх доходів у 2005 році продажем акцій банку «Аваль».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам у Києві.

«Всередині я тішуся тим, що мені немає чого приховувати, і коли ми кажемо про боротьбу з корупцією, то кожен повинен починати з себе. Основне джерело мого доходу було від продажу цінних паперів банку «Аваль», в якому я пропрацював 5 років», - сказав міністр.

Він також зазначив, що від продажу цінних паперів сплатив 300 тис. грн. податків до бюджету.

Довідка УНІАН. В податковій декларації А.ЯЦЕНЮКА, оприлюдненій на сайті Мінекономіки, повідомлялося, що у 2005 році його валовий грошовий дохід становив 3 млн. 124,4 тис. грн.