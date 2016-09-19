Порошенко: робота української влади запобігла ще одній хвилі біженців до Європи

Про це він сказав на засіданні високого рівня Генеральної асамблеї ООН, присвяченому збільшенню потоків біженців та мігрантів у світі.

«Наша самовіддана робота дозволила, зокрема, попередити виникнення ще однієї суттєвої хвилі біженців в Європу», - заявив Порошенко.

Глава держави підкреслив, що українська влада послідовно демонструє відданість необхідності забезпечення належного соціального захисту переміщених осіб.

За його словами, російська збройна агресія змусила близько 1,8 мільйона українців шукати нові домівки.

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«Зовнішня агресія та спонсорований державою тероризм – саме вони є ворогами людства в багатьох куточках нашого світу. На жаль, моя країна також постраждала від цієї проблеми», - заявив він.

«Російська збройна агресія змусила близько 1,8 мільйона українців шукати нового дому в межах країни. Таким чином Україна посіла місце в першій десятці країн, що мають внутрішніх переселенців, але у нас є зобов’язання захищати їх усіх», - додав президент.

За його словами, держава створили відповідні умови із забезпечення соціальних потреб внутрішньо переміщених осіб, зокрема у питаннях, що стосуються освіти, охорони здоров’я та зайнятості.