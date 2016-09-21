Міністр економіки Німеччини їде до Москви для обговорення санкцій ЄС - Reuters

Як заявив міністр економіки ФРН, він виступає за скасування санкцій Євросоюзу щодо Росії, але для цього потрібно досягти прогресу у мирному врегулюванні в Україні, передає Reuters.

"Я роблю, що можу, для того, щоб санкції, запроваджені після анексії Криму, могли бути поступово скасовані, і таким самим чином (скасовані) в разі відчутного прогресу у реалізації Мінської угоди", - сказав Ґабріель.

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При цьому, за його словами, якщо вдасться досягти успіху, тоді з'явиться можливість для зменшення напруження у відносинах, що допомогло би обом сторонам. Він додав, що німецько-російські економічні зв'язки мають великий потенціал.

За даними видання, торгівля між країнами скоротилася на 13,7% у першому півріччі 2016 року.

"Моя поїздка до Росії відбувається в той час, коли у нас дуже напружена ситуація без очікування на швидкі та прості результати", - наголосив Ґабріель.

Разом з міністром економіки ФРН Москву відвідає німецька бізнес-делегація.

Також він заявив, що "ізоляція та конфронтація не пропонують ніяких перспектив та не є розсудливою політикою".