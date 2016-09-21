Міністр економіки Німеччини їде до Москви для обговорення санкцій ЄС - Reuters
Віце-канцлер та міністр економіки Німеччини Зіґмар Ґабріель відправляється до Москви для обговорення з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним санкцій Європейського Союзу, запроваджених через агресію Росії в Україні.
Як заявив міністр економіки ФРН, він виступає за скасування санкцій Євросоюзу щодо Росії, але для цього потрібно досягти прогресу у мирному врегулюванні в Україні, передає Reuters.
"Я роблю, що можу, для того, щоб санкції, запроваджені після анексії Криму, могли бути поступово скасовані, і таким самим чином (скасовані) в разі відчутного прогресу у реалізації Мінської угоди", - сказав Ґабріель.
Читайте такожШтайнмайєр висунув умови повернення Росії до G8
При цьому, за його словами, якщо вдасться досягти успіху, тоді з'явиться можливість для зменшення напруження у відносинах, що допомогло би обом сторонам. Він додав, що німецько-російські економічні зв'язки мають великий потенціал.
За даними видання, торгівля між країнами скоротилася на 13,7% у першому півріччі 2016 року.
"Моя поїздка до Росії відбувається в той час, коли у нас дуже напружена ситуація без очікування на швидкі та прості результати", - наголосив Ґабріель.
Разом з міністром економіки ФРН Москву відвідає німецька бізнес-делегація.
Також він заявив, що "ізоляція та конфронтація не пропонують ніяких перспектив та не є розсудливою політикою".