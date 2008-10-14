Яценюк підкинув ідею: націоналізувати Промінвестбанк

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК виступає за націоналізацію тих комерційних банків, які сьогодні попали в кризу і не можуть з неї самостійно вийти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

Зокрема, за словами А.ЯЦЕНЮКА, це стосується «Промінвестбанку». «Якщо мова йде сьогодні про вихід з цієї кризової ситуації, що склалася для «Промінвестбанку», то найкращий вихід сьогодні – через Ощадбанк України, через «Укрексімбанк» або через прийняття окремого рішення щодо націоналізації цього банку, викупити відповідно до статутного фонду акції цього банку», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

При цьому він наголосив, що аналогічним чином потрібно вчинити і щодо інших банків.

Голова ВР наголосив, що такий вихід з ситуації не є новим і так роблять всі великі країни.

А.ЯЦЕНЮК також повідомив, що на засіданні РНБО, яке відбудеться у п’ятницю, наполягатиме на збільшенні гарантування вкладів депозитів фізичних осіб. Він нагадав, що сьогодні ця сума становить 50 тис. грн., а має збільшитися до 150 тис. грн.