Спільна слідча група займеться створенням міжнародного трибуналу щодо MH17 - Клімкін

Як повідомляє Центр Новин ООН, Клімкін заявив про намір домогтися притягнення винних до відповідальності за збитий малайзійський Боїнг над територією Донбасу. Виступаючи в ході засідання Ради Безпеки, присвяченому питанням безпеки цивільної авіації, він відзначив ініціативи ІКАО щодо захисту літаків, які пролітають над зонами конфліктів. Міністр висловив стурбованість діяльністю Росії в повітряному просторі Криму.

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Клімкін нагадав, що Україна зіткнулася з проблемами безпеки в повітрі у зв'язку з військовим конфліктом на сході, де в липні 2014 року над територією, контрольованою збройними групами, був збитий літак Малайзійських авіаліній. Всі 298 осіб, які перебували на борту, загинули.

«Це жахливий злочин спонукав ІКАО висунути цілу низку ініціатив, які стосуються ситуацій конфлікту, й заснувати Цільову групу щодо загроз цивільній авіації, пов'язаних із конфліктами, а також створити Банк даних про конфліктні зони й опублікувати докладне керівництво щодо загроз, що являють для комерційних польотів ракети класу «земля-повітря», - повідомив Клімкін.

Він додав, що особливу увагу необхідно приділити процесу оцінки ризиків у ході складання польотних карт.

Український міністр нагадав про те, що один із постійних членів Ради Безпеки, які скористалися правом вето, «саботував» спроби заснувати міжнародний трибунал із метою притягнення до відповідальності винних у катастрофі МН-17.

«Тим не менш, ми будемо й надалі працювати над цим питанням і представимо різні варіанти створення механізму, який дозволив би повною мірою притягнути до відповідальності винних», - запевнив Клімкін.

Він також привернув увагу до ситуації з обслуговуванням повітряного руху у відкритому морі над Сімферопольським районом. Відповідно до регіональних угод у галузі навігації, схвалених Радою ІКАО, відповідальність за диспетчерське обслуговування повітряного руху покладено на Україну й країна сумлінно виконує ці функції.

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«Із часу незаконної окупації Криму в квітні 2014 року Російська Федерація почала створювати перешкоди на міжнародній аварійній частоті служби повітряного руху, що надається Україною. Подібні дії створюють серйозну загрозу безпеки польотів у міжнародному повітряному просторі над відкритим морем і суперечать Чиказькій конвенції про міжнародну цивільну авіацію та відповідним нормам ІКАО», – заявив Клімкін.

Він додав, що цей крок із боку Росії є порушенням резолюції Генеральної Асамблеї ООН про суверенітет і територіальну цілісність України. Клімкін наголосив на важливості дотримання всіма державами-членами ІКАО прийнятих стандартів і рекомендацій, що особливо стосуються повітряного простору над відкритим морем.

Як повідомляв УНІАН, Спільна слідча група щодо MH17 представить попередні результати кримінального розслідування катастрофи «Боїнга» 28 вересня.