Президент Європейської Ради Туск наприкінці вересня відвідає Київ
22:21, 23 вересня 2016Політика
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Президент Європейської Ради Дональд Туск 28-29 вересня відвідає Київ.
Дональд Туск / REUTERS
Про це йдеться у планах Туска на наступний тиждень, які були оприлюднені в п'ятницю в Брюсселі, передає власний кореспондент УНІАН.
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Зокрема, на 28 вересня запланована вечеря з президентом України Петром Порошенком.
Наступного дня президент ЄР зустрінеться з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом та візьме участь у заходах, присвячених 75-їй річниці жертв Бабиного Яру.
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