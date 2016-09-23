Президент Європейської Ради Туск наприкінці вересня відвідає Київ

Про це йдеться у планах Туска на наступний тиждень, які були оприлюднені в п'ятницю в Брюсселі, передає власний кореспондент УНІАН.

Читайте такожТуск оцінив, наскільки Україна готова до завершення "безвізової епопеї"

Зокрема, на 28 вересня запланована вечеря з президентом України Петром Порошенком.

Наступного дня президент ЄР зустрінеться з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом та візьме участь у заходах, присвячених 75-їй річниці жертв Бабиного Яру.