Під указами про зміну голови Печерського суду стоїть підпис Ющенка

На офіційному сайті Віктора ЮЩЕНКА з’явилися два укази: “Про відновлення дії деяких Указів Президента України” за номером 932/2008, та “Про визнання таким, що втратив чинність, Указу Президента України від 24 квітня 2007 року № 338”, номер документу - 933/2008. Йдеться про повернення на посаду голови Печерського районного суду Володимира КОЛЕСНИЧЕНКА та про скасування указу Ющенка від 24 квітня 2007 року, яким він призначав Інну ОТРОШ головою Печерського суду столиці. Обидва укази датовані 15-м жовтня 2008 року.

Нагадаємо, що апогеєм протистояння у ситуації із звільненням КОЛЕСНИЧЕНКА та призначенням ОТРОШ на “спірну” посаду (березень-червень 2007 року) став “скандал навколо печатки” Печерського суду та “побічні” ефекти типу побиття помічниці Інни ОТРОШ, захоплення Печерського райсуду Києва представниками Партії регіонів та захоплення службових кабінетів.

Наводимо тексти указів Президента: Про відновлення дії деяких Указів Президента України

У зв`язку із завершенням перевірок обставин переведення В.Колесниченка на роботу на посаді судді Печерського районного суду міста Києва та призначення його головою цього суду постановляю:

1. Відновити дію:

Указу Президента України від 15 червня 2005 року № 950 «Про переведення судді Колесниченка В.М.»;

Указу Президента України від 21 червня 2005 року № 977 «Про призначення голови місцевого загального суду».

У зв`язку з цим скасувати:

Указ Президента України від 30 березня 2007 року № 253 «Про скасування Указу Президента України від 21 червня 2005 року № 977»;

Указ Президента України від 5 квітня 2007 року № 278 «Про скасування Указу Президента України від 15 червня 2005 року № 950».

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО

15 жовтня 2008 року

Про визнання таким, що втратив чинність, Указу Президента України від 24 квітня 2007 року № 338

У зв`язку із завершенням перевірок обставин переведення Колесниченка В.М. на роботу на посаді судді Печерського районного суду міста Києва та призначення його головою цього суду, відновленням дії Указів Президента України від 15 червня 2005 року № 950 «Про переведення судді Колесниченка В.М.» та від 21 червня 2005 року № 977 «Про призначення голови місцевого загального суду» постановляю:

1. Визнати таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 24 квітня 2007 року № 338 «Про призначення голови місцевого загального суду».

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО

15 жовтня 2008 року