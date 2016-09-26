Порошенко вніс до Верховної Ради проект закону про Вищу раду правосуддя

Як повідомляється на офіційному порталі Верховної Ради, документ внесено 23 вересня під номером 5180.

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2 червня Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» (№3524). Документ передбачає створення Вищої ради правосуддя. Ці зміни набудуть чинності 30 вересня.

За словами заступника глави Адміністрації президента Олексія Філатова, ці зміни до Конституції вирішують три головні питання: 1) деполітизацію і забезпечення незалежності судової влади; 2) створення відповідальної судової влади; 3) перезавантаження суддівського корпусу.

Крім того, він наголосив, що у даному законопроекті йдеться про відсторонення всіх політичних органів від вирішення питань, що стосуються судів.

7 вересня Рада з питань судової реформи при президенті схвалила законопроект про Вищу раду правосуддя.