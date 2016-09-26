Порошенко вніс до Верховної Ради проект закону про Вищу раду правосуддя
Президент України Петро Порошенко вніс до Верховної Ради проект закону про Вищу раду правосуддя.
Як повідомляється на офіційному порталі Верховної Ради, документ внесено 23 вересня під номером 5180.
Читайте такожПорошенко звільнив ще одного суддю за порушення ним присяги
2 червня Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» (№3524). Документ передбачає створення Вищої ради правосуддя. Ці зміни набудуть чинності 30 вересня.
За словами заступника глави Адміністрації президента Олексія Філатова, ці зміни до Конституції вирішують три головні питання: 1) деполітизацію і забезпечення незалежності судової влади; 2) створення відповідальної судової влади; 3) перезавантаження суддівського корпусу.
Крім того, він наголосив, що у даному законопроекті йдеться про відсторонення всіх політичних органів від вирішення питань, що стосуються судів.
7 вересня Рада з питань судової реформи при президенті схвалила законопроект про Вищу раду правосуддя.