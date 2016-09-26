Трагедія в Дніпрі: Луценко підтримав ідею посилити права поліцейських

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час нагородження водія маршрутки Валерія Тимоніна, який намагався зупинити вбивцю поліцейських у Дніпрі.

«Сьогодні говорити можна про те, що син і дочка Дніпра виконали свій обов'язок до кінця. Для багатьох людей, котрі служать в державних структурах, це має бути серйозним уроком, як треба служити своїй Батьківщині, своєму місту, зрештою, своєму обов’язку», - сказав Луценко.

«Ці двоє мали можливість закрити очі, відійти в сторону, але виконали присягу ціною свого життя. Власне, і затримали його також завдяки цивільному громадянину. Це якраз сигналізує переможну компоненту боротьби зі злочинністю, коли поліція і народ хочуть і роблять одну справу. Я підтримую міністра внутрішніх справ у тому, щоб переглянути закон і дати більше можливості поліцейським захищати своє життя», - додав генпрокурор.

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Як повідомляв УНІАН, вранці 25 вересня в Дніпрі екіпаж патрульної поліції зупинив автомобіль Citroen за порушення правил дорожнього руху. Водій автомобіля почав чинити опір працівникам поліції, а потім здійснив кілька пострілів і зник з місця події. Працівник патрульної поліції загинув, його напарниця дістала поранення, але померла в лікарні.

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Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що підозрюваний у вбивстві - екс-боєць роти спецпризначення МВС "Торнадо" Олександр Пугачов, який перебуває в розшуку з 2015 року за кількома статтями: ч. 3 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 2 ст. 153 (насильницьке задоволення статевої пристрасті у неприродній спосіб).

Підозрюваний у вбивстві двох патрульних у Дніпрі був затриманий в лікарні, куди він звернувся з пораненням, пред'явивши підроблений паспорт.