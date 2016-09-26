Трагедія в Дніпрі: Луценко підтримав ідею посилити права поліцейських
Генеральний прокурор України Юрій Луценко підтримує ініціативу глави МВС Арсена Авакова щодо того, щоб надати більше можливостей поліцейським захищати своє життя.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час нагородження водія маршрутки Валерія Тимоніна, який намагався зупинити вбивцю поліцейських у Дніпрі.
«Сьогодні говорити можна про те, що син і дочка Дніпра виконали свій обов'язок до кінця. Для багатьох людей, котрі служать в державних структурах, це має бути серйозним уроком, як треба служити своїй Батьківщині, своєму місту, зрештою, своєму обов’язку», - сказав Луценко.
«Ці двоє мали можливість закрити очі, відійти в сторону, але виконали присягу ціною свого життя. Власне, і затримали його також завдяки цивільному громадянину. Це якраз сигналізує переможну компоненту боротьби зі злочинністю, коли поліція і народ хочуть і роблять одну справу. Я підтримую міністра внутрішніх справ у тому, щоб переглянути закон і дати більше можливості поліцейським захищати своє життя», - додав генпрокурор.
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Як повідомляв УНІАН, вранці 25 вересня в Дніпрі екіпаж патрульної поліції зупинив автомобіль Citroen за порушення правил дорожнього руху. Водій автомобіля почав чинити опір працівникам поліції, а потім здійснив кілька пострілів і зник з місця події. Працівник патрульної поліції загинув, його напарниця дістала поранення, але померла в лікарні.
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Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що підозрюваний у вбивстві - екс-боєць роти спецпризначення МВС "Торнадо" Олександр Пугачов, який перебуває в розшуку з 2015 року за кількома статтями: ч. 3 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 2 ст. 153 (насильницьке задоволення статевої пристрасті у неприродній спосіб).
Підозрюваний у вбивстві двох патрульних у Дніпрі був затриманий в лікарні, куди він звернувся з пораненням, пред'явивши підроблений паспорт.