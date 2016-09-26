Автор польської "шокової терапії" заявляє про уникнення Україною фінансової катастрофи

Про це в інтерв'ю «Економічній правді» розповів відомий економіст і політик, автор польської «шокової терапії» Лешек Бальцерович, передають Коментарі.

За його словами, люди не помітили скорочення видатків бюджету, що сталося за Наталії Яресько та Арсенія Яценюка.

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«Вони запобігли фінансовій катастрофі. Без цих заходів у вас був би величезний дефіцит бюджету і більш глибока девальвація, які б негативно вплинули на зростання економіки», - підкреслив експерт.