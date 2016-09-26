Яценюк про "безвізове" голосування комітету Європарламенту: зроблений ще один крок до мети
21:12, 26 вересня 2016Політика
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Лідер політичної партії "Народний фронт" привітав усіх колег та співвітчизників з рішенням комітету Європарламенту підтримати надання Україні безвізового режиму.
Арсений Яценюк / Фото nfront.org.ua
Про це він написав у своєму Facebook.
"Цей рух має продовжуватися", - наголосив він.
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"Радий новинам із Брюсселя - як повідомляють члени нашої команди на чолі з Павлом Петренком, на засіданні комітету Європарламенту з прав і свобод громадян, порядку та внутрішніх справ прийнято рішення про підтримку безвізового режиму з Україною", - написав Арсеній Яценюк.
"Зроблено ще один крок до мети, визначеної і забезпечуваної нашим урядом ще понад два роки тому", - наголосив він.
Арсеній Яценюк привітав всіх колег і всіх співвітчизників: "Цей рух уперед має продовжуватися".
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