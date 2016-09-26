Яценюк про "безвізове" голосування комітету Європарламенту: зроблений ще один крок до мети

21:12, 26 вересня 2016
Політика
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Лідер політичної партії "Народний фронт" привітав усіх колег та співвітчизників з рішенням комітету Європарламенту підтримати надання Україні безвізового режиму. 

Арсений Яценюк / Фото nfront.org.ua

Про це він написав у своєму Facebook.

"Цей рух має продовжуватися", - наголосив він. 

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"Радий новинам із Брюсселя - як повідомляють члени нашої команди на чолі з Павлом Петренком, на засіданні комітету Європарламенту з прав і свобод громадян, порядку та внутрішніх справ прийнято рішення про підтримку безвізового режиму з Україною", - написав Арсеній Яценюк. 

"Зроблено ще один крок до мети, визначеної і забезпечуваної нашим урядом ще понад два роки тому", - наголосив він. 

Арсеній Яценюк привітав всіх колег і всіх співвітчизників: "Цей рух уперед має продовжуватися".

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