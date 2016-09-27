Новий голова Житомирської облради обіцяє, що спірні питання депутати вирішуватимуть колегіально

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні увечері на позачерговій сесії після обрання його головою Житомирської обласної ради. "Обіцяю, що усі спірні питання депутати різних фракцій облради вирішуватимуть колегіально, разом, а не кулуарно", - наголосив Ширма.

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Також він подякував депутатам за підтримку його кандидатури. «Дякую усім, хто проголосував за мене, і тим, хто не голосував. Ми налагодимо співпрацю з усіма фракціями, адже усіх нас обирали люди. Ми будемо приймати консолідовані рішення», - запевнив Ширма.

Зауважимо, що сесія обласної ради пізно ввечері ще тривала.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні новим головою Житомирської обласної ради став представник партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Володимир Ширма. За його кандидатуру під час таємного голосування на позачерговій сесії віддали голоси більшість депутатів облради. Перед цим депутати більшістю голосів припинили повноваження голови Житомирської облради Анжеліки Лабунської після оприлюднення нею заяви про відставку.