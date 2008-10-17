Гриценко націлився стати третім після Тимошенко і Януковича

Народний депутат, глава комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони Анатолій Гриценко піде на дострокові вибори з власною політичною силою. Про це він розповів в інтерв`ю Фокусу.

На думку Гриценка, його політпроект цілком здатний посісти третє місце, пропустивши вперед тільки політсили Юлії Тимошенко і Віктора Януковича.

Переговори про створення нової партії або блоку все ще продовжуються. Гриценко повідомив про декілька принципових умов підбору нових членів команди. «У нашу політичну силу ми підбираємо людей, які уміють ходити з прямою спиною і не схильні до впливу ззовні», – пояснив він.

За словами Гриценка, він не блокуватиметься з гіпотетичною силою Арсенія Яценюка, хоч і вважає цього політика розумною і високоосвіченою людиною. Крім того, депутат відкидає спільний похід на вибори з якою-небудь партією або блоком з нинішнього складу парламенту.

Свого майбутнього виборця Гриценко бачить серед представників малого і середнього бізнесу. Вони ж і стануть спонсорами партії. Політик дуже розраховує на таку категорію населення, як тих, хто розчарувався в провідних політичних силах. На думку депутата, таких громадян в Україні від 40 до 50 відсотків.