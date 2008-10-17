Суд за скаргою Ющенка, який вирішує долю виборів, знову перенесли

Київський апеляційний адміністративний суд переніс на 21 жовтня на 11.00 розгляд скарги Секретаріату Президента України на ухвалу Окружного адміністративного суду столиці, якою призупинено дію указу Президента про призначення дострокових парламентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам після завершення засідання суду, яке розпочалося о 10.00, повідомила заступник глави Секретаріату Президента Марина СТАВНІЙЧУК.

Вона зазначила, що перенесення засідання обумовлено необхідністю провести додаткові процесуальні дії.

Зокрема, як пояснила М.СТАВНІЙЧУК, представники БЮТ заявили суду клопотання про те, що необхідно розглянути ще близько 100 апеляційних скарг, які заявлені в адміністративному позові БЮТ народними депутатами від цієї політичної сили та звичайними громадянами України.

Коментуючи такий перебіг подій, М.СТАВНІЙЧУК сказала: «Я вбачаю у цьому пряме затягування процесу… Для мене абсолютно очевидно, що такі процесуальні дії (з боку БЮТ – УНІАН) є чітким намаганням не дати розглянути суду апеляцію, принаймні, у найближчі декілька тижнів».

Водночас, такі дії з боку БЮТ вона пояснює для себе тим, що ця політична сила розуміє, що направила свій позов не за підсудністю.

Відповідаючи на запитання стосовно дати позачергових виборів (7 грудня), М.СТАВНІЙЧУК сказала: «Я думаю, що сьогодні уже є дійсно критичними днями до кінця тижня для виборчого процесу». При цьому вона пояснила, що це стосується формування окружних і територіальних виборчих комісій.

При цьому вона зауважила: «Будемо бачити, як розгортатимуться події, як діяти далі». С.СТАВНІЙЧУК також запевнила, що у такому випадку Президент Віктор ЮЩЕНКО, як і завжди, «надалі буде діяти у конституційний спосіб».

У свою чергу, представник у суді від БЮТ, народний депутат Валерій ПИСАРЕНКО повідомив журналістам, що на сьогоднішньому засіданні БЮТ наполягав, щоб суд повернувся до процесуальних норм законодавства, розглянувши інші апеляційні скарги.

Він зауважив, що до сьогоднішнього дня у матеріалах справи немає жодного оригіналу документів з Окружного адміністративного суду Києва.

Також представник БЮТ висловив переконання, що СБУ до сьогоднішнього дня «здійснює безпрецедентний тиск на суди". Він пояснив, що сьогоднішнє судове засідання відбулося «тільки через те, що не були присутні співробітники «Альфи».

Водночас, В.ПИСАРЕНКО не виключив, що подальші розгляди справи будуть переноситися, «оскільки для того, щоб забезпечити права учасників процесу, а це понад 100 осіб, суд повинен працювати днями і ночами», однак, навпаки, судом обрано малий проміжок часу.

Як зауважив представник БЮТ, Президент не може припинити діяльність парламенту, розпустивши його раніше ніж 23 листопада.