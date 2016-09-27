Запровадження механізму спецконфіскації необхідне для закріплення популярності контрактної служби - нардеп

Про це заявив народний депутат фракції "Народний фронт", полковник Юрій Береза, коментуючи інформацію про те, що понад 50 тисяч військовослужбовців вступили на контрактну службу до лав Збройних Сил України від початку року.

"Попри намагання п’ятої колони Росії дискредитувати армію і реформи, цифри говорять самі за себе: з початку року контракт із ЗСУ підписали більше 53 тисячі військовослужбовців. Щомісяця лави Збройних Сил України поповнюють близько 6 тисяч професійних військових. Це стало можливим, передусім, завдяки рішенням Уряду Арсенія Яценюка про збільшення вдвічі зарплат нашим військовим", - зауважив Береза.

За його словами, для закріплення популярності контрактної військової служби необхідно, зокрема, - додатково профінансувати оборону через запровадження механізму спецконфіскації активів режиму Януковича.

"Для того, щоб зберегти цю позитивну динаміку, "Народний фронт" наполягає на подальшому постійному зростанні заробітної плати контрактників і офіцерів", - підкреслив Юрій Береза.

"Фракція "Народного фронту" проголосує за бюджет наступного року, тільки якщо видатки на оборону та національну безпеку в ньому будуть не менші за 5% від ВВП. Крім того, треба ухвалити закон про спецконфіскацію, врахувати в держбюджеті-2017 відповідні додаткові доходи, - та одразу спрямувати 50% цих доходів на оборону. Адекватне фінансування дозволить запустити наступний етап реформування армії", - наголосив народний депутат.

"Окрім підвищення зарплат, необхідно створити в Збройних Силах систему морально-ідеологічної роботи, цілком переозброїти війська із переходом на стандарти НАТО до 2020 року, будувати житло для військових із сім’ями", - резюмував представник "Народного фронту".

Юрій Береза – професійний військовий. Закінчив Дніпропетровське вище зенітно-ракетне командне училище протиповітряної оборони СРСР, командував підрозділами у Збройних Силах СРСР та України. В квітні 2014 року повернувся з цивільного бізнесу, сформував і очолив добровольчий батальйон (з 09.2014 – полк) поліції особливого призначення "Дніпро-1". Кавалер Ордену Богдана Хмельницького III ступеню (09.2014). Народний депутат України VIII-го скликання від "Народного фронту" (№ 10 в списку). Голова підкомітету з питань воєнної безпеки та оборони Комітету ВР з питань національної безпеки і оборони. Полковник поліції. Член Військової ради "Народного фронту".