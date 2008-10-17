У БЮТ вже помітили позитив у діях Секретаріату Президента

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО вважає позитивом підтримку представниками Секретаріату Президента позиції БЮТ щодо необхідності ухвалення Верховною Радою «антикризових» законопроектів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі М.ТОМЕНКА.

“Позитивом є те, що представники Секретаріату Президента вже підтримують позицію БЮТ щодо необхідності ухвалення Верховною Радою «антикризових» законопроектів і вже навіть готові з радістю «ділити» кредит Міжнародного валютного фонду, про який йшлося на сьогоднішній зустрічі прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО та голови місії МВФ Джейли ПАЗАРБАЗІОЛУ”, - сказав заступник голови ВР.

Водночас М.ТОМЕНКО зауважив, що «ділити» ці гроші поки що зарано, адже попереду – щонайменше ухвалення у парламенті відповідної ратифікації про умови отримання такого кредиту. «А це - ще один аргумент на користь того, що Верховна Рада VI скликання повинна і буде працювати та ухвалювати необхідні закони в інтересах України», - висловив переконання віце-спікер.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні перший заступник глави Секретаріату Президента Олександр ШЛАПАК заявив, що Президент припускає можливість одночасного ухвалення змін до державного бюджету на 2008 рік, необхідних для фінансування дострокових виборів до парламенту, й низки законів, які б мінімізували вплив світової фінансової кризи на економіку України.

Говорячи про виділення Міжнародним валютним фондом кредитів для України для стабілізації фінансової системи, О.ШЛАПАК висловив думку, що Україна може вийти на домовленість з місією МВФ за 2-3 тижні.

“Місія поки тільки вивчає ситуацію і обіцяє, що наступного тижня після консультацій з експертами вона запропонує перелік тих вимог, на підставі яких вони можуть говорити про кредит», - сказав О.ШЛАПАК.

Щодо можливих обсягів коштів, які надаються Україні, то він зазначив, що кошти виділятимуться окремо під конкретну проблему.