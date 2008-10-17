Центрвиборчком не отримував рішення суду про заборону проводити вибори

Центральна виборча комісія не отримувала постанови Центрального окружного адміністративного суду про скасування рішення Київського окружного адміністративного суду про призупинення дії указу Президента Віктора ЮЩЕНКА про дострокові вибори до парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник голови ЦВК Андрій МАГЕРА сьогодні журналістам.

«Поки що до ЦВК не надходило таке рішення. Якщо цей документ надійде, його потрібно буде вивчити й розібратися. У такому разі члени ЦВК зберуться й у режимі наради ухвалять рішення», - сказав він.

Водночас, як повідомили УНІАН у прес-службі Центрвиборчкому, зараз члени ЦВК проводять нараду.

Як повідомляв УНІАН, за даними керівника Служби з представництва в судах України інтересів Президента Руслана КИРИЛЮКА, сьогодні, 17 жовтня, Центральний окружний адміністративний суд скасував постанову Окружного адміністративного суду Києва, якою було призупинено дію указу Президента про дострокове припинення повноважень Верховної Ради VI скликання та призначення позачергових виборів.

Таким чином, підкреслив він, перешкод для проведення позачергових виборів не існує.