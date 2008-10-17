Семенюк каже, що Симоненко розчарував соціалістів

Соціалістична партія України розчарована у Комуністичній партії України і шукає нових партнерів для створення блоку для участі у позачергових виборах до Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала голова Фонду державного майна, член Соцпартії Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, відповідаючи на запитання УНІАН про можливість створення єдиного блоку лівих сил на позачергових виборах до Верховної ради.

За її словами, на чотирьох попередніх виборах соціалісти ініціювали створення блоку з КПУ, але не знаходили підтримки з боку комуністів.

«Цього року ми вважаємо, що КПУ також буде йти на вибори самостійно. Тому соціалісти будуть шукати інших потенційних партнерів для створення блоку серед великої кількості громадських організацій», – сказала В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.

«Наразі СПУ проводить консультації для створення блоку», – додала вона.