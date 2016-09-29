Кремль: Меркель і Путін погодили контакти в "нормандському форматі"

Як повідомляє прес-служба Кремля, про це йшлося в ході телефонної розмови Меркель і Путіна.

Зазначається, що сторони продовжили обговорення української проблематики в руслі активізації роботи з всеохопного виконання мінських домовленостей від 12 лютого 2015 року».

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«Наголошено на доцільності синхронізації зусиль у сфері безпеки та політичних аспектів врегулювання. У цьому контексті дано позитивну оцінку підписаній у рамках Контактної групи в Мінську угоді про розведення сил і засобів на лінії зіткнення в трьох пілотних точках, а також ролі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ у забезпеченні дотримання режиму перемир'я», - сказано в повідомленні.

«Звернувши увагу на прийняте нещодавно керівниками Донбасу рішення про одностороннє припинення вогню, президент Росії висловив надію, що українська сторона у свою чергу утримається від збройних провокацій в зоні конфлікту і зробить, нарешті, реальні кроки щодо виконання своїх політичних зобов'язань. Зокрема, йдеться про проведення амністії та конституційну реформу, надання Донбасу законодавчо закріпленого на постійній основі особливого статусу, проведення місцевих виборів», - стверджує прес-служба Кремля.

Також наголошується, що узгоджено графік подальших контактів у «нормандському форматі» на різних рівнях.

Як повідомляв УНІАН, 14 вересня міністр закордонних справ Франції Жан-Марк Еро заявив, що глави МЗС України, Франції та Німеччині готують саміт у «нормандському форматі» на вищому рівні.

15 вересня в Кремлі заявили, що зустріч у «нормандському форматі» на вищому рівні може відбутися тільки тоді, коли будуть реальні питання» для обговорення.

23 вересня заступник глави Адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв заявив про наявність консенсусу з питання проведення наступного саміту «нормандської четвірки».