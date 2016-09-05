МЗС Німеччини готове до зміни "нормандського формату" при появі нових пропозицій по врегулюванню ситуації на Донбасі

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив керівник робочого штабу з питань України федерального Міністерства закордонних справ Німеччини Йоганнес Регенбрехт під час дискусійного клубу "Відкрий світ".

"Ми дуже відкриті до будь-якої зміни формату. Це є можливим, і якщо цього бажають партнери. На даний час українські партнери кажуть, що поточний "нормандський формат" є функціональною структурою", - заявив Регенбрехт.

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Також він зауважив, що якщо Україна надасть альтернативні пропозиції та ідеї щодо того, яким чином можна досягти прогресу у встановленні миру на Донбасі, то такі пропозиції вітатимуться.

Разом з тим представник МЗС ФРН наголосив, що чітко зрозуміло й очевидно, що без тісної співпраці зі Сполученими Штатами не буде прогресу.

"Нам потрібно об'єднати та зміцнити наші зусилля. Це вже зараз відбувається", - сказав Регенбрехт.

Як повідомляв УНІАН, у Міністерстві закордонних справ Німеччини спростовують інформацію про підготовку нових ініціатив щодо збереження перемир'я на Донбасі.

Раніше, 4 вересня Reuters повідомив, що глава МЗС Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр висловив надію, що ОБСЄ незабаром завершить роботу по розробці нових регулюючих правил, спрямованих на збереження крихкого режиму припинення вогню на сході України.